'Les arts en marxa' porta el teatre professional a 11 pobles de Catalunya sense espais escènics

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
La iniciativa 'Les arts en marxa', que aquest any celebra la seva 2 edició, portarà el teatre professional a 11 pobles petits de Catalunya que no compten amb espais escènics.
El projecte, que començarà a Calders (Barcelona) el 5 de setembre i durarà fins al 25 d'octubre, portarà un camió-teatre amb un escenari desplegable i autosuficient per les 4 demarcacions catalanes, informen els impulsors en un comunicat d'aquest dimecres.
'Les arts en marxa', dirigit específicament a municipis de menys de 5.000 habitants, vol "garantir l'accés a la cultura professional més enllà dels grans nuclis urbans".
La gira presentarà novament 'Òpera per tutti', que ja va protagonitzar la primera edició, dirigida per Edu Pericas, que combina humor i òpera clàssica per apropar el gènere de forma "accessible, lúdica i desacomplexada".
Després de Calders, passarà per Campdevànol i Bàscara (Girona), Aitona (Lleida), Vinyols i els Arcs (Tarragona), Bagà (Barcelona), Riba-roja d'Ebre (Tarragona), Sant Llorenç d'Hortons i l'Esquirol (Barcelona), el Pont de Suert (Lleida) i Copons (Barcelona).