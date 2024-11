Les arts escèniques celebraran una gala solidària el 25 de novembre a Barcelona

AMUNT EL TELÓ PER VALÈNCIA

Dagoll Dagom, Sol Picó i Joan Dausà, entre els participants

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Tívoli de Barcelona acollirà el dilluns 25 de novembre la gala solidària 'Amunt el Teló per València', amb l'objectiu de mostrar el "suport incondicional" de la comunitat escènica als companys de València i ajudar econòmicament el sector de la Comunitat Valenciana, greument afectat per les inundacions provocades per la dana.

La gala tindrà àmbit estatal, se celebrarà a Barcelona i serà coordinada per les entitats del sector públic i privat català, i tota la recaptació es destinarà als professionals de les arts escèniques de València, amb la coordinació de l'Associació d'Arts Escèniques del País Valencià (Avetid), ha informat aquest dijous l'organització en un comunicat.

La gala 'Amunt el Teló per València', a la qual s'ha adherit la pràctica totalitat del sector i també altres entitats culturals i empresarials, estarà dirigida per Joan Arqué amb guió de Jaume Vinyes, serà presentada per l'actor Santi Millán i inclourà actuacions de les arts escèniques i musicals.

Dagoll Dagom, Joan Dausà, Julio Manrique, Judit Neddermann, Clara i Ariadna Peya, Sol Picó, Cristina Plaza, Carme Portaceli, Josep Maria Pou, Gerard Quintana i Emma Vilarasau han confirmat la seva participació en l'acte.

Els organitzadors han considerat que és "imprescindible" donar suport al sector en aquests moments durs i convulsos per a la societat valenciana.

Han afirmat que amb l'ajuda de les entitats de la comunitat teatral catalana, però també estatal, han activat la maquinària per programar aquesta gala solidària, els beneficis de la qual confia que "ajudin a restablir" l'escena valenciana tan aviat com sigui possible.