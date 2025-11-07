Les alertes de Protecció Civil seran "menys invasives" quan no hi hagi un risc imminent

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat estudia la possibilitat d'enviar alertes a mòbils mitjançant el sistema ES-Alert "menys invasives" quan no existeixi un risc imminent, segons han informat fonts de Protecció Civil a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico', Protecció Civil treballa amb el Ministeri de l'Interior per enviar alertes amb un xiulet més suau per a casos com els de dimecres, quan no existeixi un risc imminent per a la població, i la sotsdirectora Imma Solé ha avançat que no trigaran gaire a poder utilitzar-lo.
La idea, segons informa el mitjà citat, és que s'enviïn alertes quan existeixi un perill potencial de mort per a la població i que la futura modalitat permeti emetre avisos més suaus "quan la gravetat de l'emergència encara no s'hagi confirmat i tan sols sigui una previsió o un risc possible".