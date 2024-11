Les alertes per pluges fortes s'activen aquest diumenge a València, Catalunya, Aragó i Murcia

MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -

Les alertes per pluges fortes s'activaran aquest diumenge a la Comunitat Valenciana, Catalunya, Aragó i la Regió de Múrcia, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En concret, les tres províncies valencianes transitaran tota la jornada amb alertes grogues (risc), però Castelló anirà un pas més enllà des del migdia i activarà l'alerta taronja (risc important) per tempestes.

En paral·lel, Tarragona, província adjacent a Castelló, també activarà l'avís taronja a la mateixa hora per precipitacions fortes, mentre que les províncies de Barcelona i Girona estaran en avís groc fins a mitja tarda per pluges.

Per la seva banda, l'àrea de Terol més propera al Mediterrani explicarà des del migdia amb una alerta groga per pluja, mentre que la Regió de Múrcia farà el mateix durant el matí i amb el focus geogràfic en el camp de Cartagena i Massarró.

Per la seva banda, les províncies d'Almeria, Granada i Cadis estaran en risc per la possible presència al llarg del dia de fenòmens costaners.

Així, l'Aemet ha ressenyat quant a fenòmens significatius l'expectativa de ruixats i tempestes localment fortes o molt fortes i persistents als litorals i prelitorals de Catalunya, la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia, mentre que aquesta situació tampoc no es descarta per a les Balears, especialment per a l'illa de Menorca.

En un pla més ampli, l'organisme ha pronosticat que a la Península i les Balears es mantingui una transició cap a més estabilitat, mentre que a Canàries la cua d'un front atlàntic deixarà precipitacions febles a les illes més occidentals.

Respecte a les temperatures, les màximes augmentaran a les Canàries occidentals, litoral cantàbric, Ibèrica i Catalunya, mentre que descendiran al nord de Castella i Lleó i l'alt Ebre; per la seva banda, les temperatures mínimes aniran en augment al nord-est i est, mentre que descendiran al centre peninsular.

Els vents predominaran de component est a la Península i les Balears, amb components est i sud al Cantàbric, nord-oest i golf de Cadis.

En general, s'ha apuntat que els vents seran fluixos a l'interior i més intensos als litorals, amb intervals de força i ratxes molt fortes en l'Estret i Alborán.

A l'arxipèlag canari, bufaran vents fluixos de component est a les illes orientals i més intensos i del sud-oest amb remolins al nord-oest a les occidentals.