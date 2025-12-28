Les ajudes del Govern per aprendre català fora de Catalunya són de 286.000 euros el 2025 (+42%)

La Generalitat preveu que les subvencions "continuïn a l'alça els propers anys"
BARCELONA, 28 des. (EUROPA PRESS) -
Les ajudes de la Generalitat per aprendre català fora de Catalunya han estat de 286.000 euros aquest any, un 42% més que el passat, informa el Departament d'UE i Acció Exterior aquest diumenge en un comunicat.
Així, el Govern tanca 2025 "amb la xifra més alta dels últims anys d'ajudes i activitats" per a l'ensenyament del català a l'exterior.
Aquest augment de recursos ha permès les comunitats catalanes a l'exterior organitzar més activitats formatives: entre 2024 i 2025, aquestes activitats han crescut un 8,14%, i "són les xifres més altes des que es tenen dades disponibles el 2019".
186 ACTIVITATS, 1.939 ALUMNES, 41 COMUNITATS
Enguany, 41 d'aquestes comunitats han organitzat en total 186 activitats formatives, amb 1.939 alumnes participants.
La Generalitat preveu que les subvencions "continuïn a l'alça els propers anys", ja que l'impuls de l'ensenyament infantil (sobretot a Europa) i els formats virtuals i híbrids estan ajudant a ampliar l'oferta del català fora de Catalunya.
SOBRETOT EUROPA I SUD-AMÈRICA
Aquest ensenyament del català el 2025 s'ha concentrat principalment a Europa i Amèrica del Sud, que sumen més del 80% de tota l'activitat formativa de l'any.
A més de les 4 entitats que han impartit classes a la resta d'Espanya, el Govern destaca que a Europa hi ha altres 15 comunitats que han ofert aquest servei: 4 a Alemanya, 3 a Suïssa, 3 a França i 1 a Bèlgica, Dinamarca, Itàlia, Luxemburg i Regne Unit.
En conjunt, aquesta zona ha desenvolupat 46 activitats que han reunit 482 alumnes, dels quals 292 són alumnes d'ensenyament infantil.
Segons el Govern, "cada vegada més famílies opten per una formació lingüística específica, de qualitat i adaptada als nens", i hi ha 15 entitats arreu del món que han organitzat activitats dirigides específicament al públic infantil.
A Sud-amèrica, 15 entitats han ofert activitats d'ensenyament de català (7 comunitats a Argentina, 2 a Brasil, 2 a Equador i 1 a Paraguai, Uruguai, Xile i Veneçuela): és la regió amb més alumnes, amb 1.194 estudiants i 77 activitats formatives.
A Amèrica central i Amèrica del Nord han participat 4 entitats (a Costa Rica, Quebec, Vancouver i Ciutat de Mèxic), que han fet 56 activitats, sumant 175 alumnes, "mantenint així una oferta estable i diversa".
I a Àsia i Oceania han ensenyat català 3 entitats, a Osaka, Tòquio (Japó) i Melbourne (Austràlia), que sumen 7 activitats amb 88 alumnes, "consolidant la presència de la llengua catalana en un entorn geogràfic cada vegada més actiu i interessat en la cultura catalana".