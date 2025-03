Les administracions, Adif i Renfe es reuniran fins a resoldre les incidències a Tarragona

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicat que la Conselleria, el Ministeri, Adif i Renfe es reuniran diàriament fins que es resolguin les incidències tècniques després de les obres al túnel de Roda de Berà (Tarragona) i "es torni a la normalitat".

Així ho ha dit aquest dimecres als mitjans des de l'Estació de Sants de Barcelona, abans de reunir-se amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal; el director de Rodalies, Antonio Carmona, i el director adjunt de la zona est d'Adif, Àngel Contreras.

"S'han de determinar les causes d'aquest reinici de servei que està donant un servei no adequat i que no estava previst", ha dit la consellera.