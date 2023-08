Les ADF lamenten que Bombers no els "permetin treballar" en l'incendi de Portbou (Girona)

GIRONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han lamentat aquest dissabte que els Bombers de la Generalitat no els "permetin treballar" en l'incendi de Portbou (Girona) originat aquest divendres.

Així ho ha declarat el Secreteriat de Federacions, ADF de Catalunya i la Federació d'ADF de l'Alt Empordà en un comunicat conjunt adreçat al president del Govern, Pere Aragonès, i al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.

"Considerem que no utilitzar els recursos disponibles amb l'excusa que no es vol ser el responsable legal és una decisió que el país no es pot permetre i que cal que es revisi urgentment", han destacat.

Han assenyalat que tampoc no s'han respectat els mínims establerts per l'últim Pla d'actuació del grup d'intervenció (Pagi) del cos, "menyspreant així els recursos disponibles que estan formats, coordinats i equipats per treballar en incendis forestals".

"Ja fa més d'un any que demanem una modificació d'aquest Pagi, que contradiu i desmunta tot el sistema de treball dels últims anys i que no sosté la nostra tasca", han afegit.

Han apuntat que, segons l'Infocat, les ADF són membres del grup d'intervenció i que en altres ocasions han mobilitzat els seus recursos en zones sense risc per donar suport a zones en risc o incendis actius "i mai no ha suposat cap problema".

ELS BOMBERS ACTUEN SOTA LA SEVA "PRÒPIA ESTRUCTURA"

L'inspector de Bombers Moisès Galan ha respost a preguntes dels periodistes que, quan hi ha un incendi, les ADF "poden operar a zones molt concretes i algunes han donat suport a aquestes zones", però que en aquest moment prefereixen actuar sota la seva pròpia estructura.

I ha valorat que per la situació en la qual es troben, el cos es regeix "per les seves pròpies normes, les quals també estan consensuades en l'Infocat".