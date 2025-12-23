Les activistes per la pau Yael Admi i Reem Alhajajra, Premi Internacional Catalunya 2025

David Zorrakino - Europa Press
Rebran el guardó el 15 de gener al Palau de la Generalitat
BARCELONA, 23 des. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat concedir el Premi Internacional Catalunya a les activistes per la pau Yael Admi i Reem Alhajajra, que lideren la iniciativa Mother's Call, en reconeixement a la seva trajectòria i "el seu compromís sostingut amb la reconciliació, el diàleg i la construcció d'un futur compartit a l'Orient Mitjà".
El guardó distingeix la col·laboració de la israeliana Tael Admi i la palestina Reem Alhajajra que encarna Mother's Call, un moviment transfronterer liderat per dones que reclama la fi de la violència i reprendre les negociacions com a única via per garantir la seguretat i dignitat de tots dos pobles, informa el Govern aquest dimarts després del Consell Executiu.
Els guardons es lliuraran en un acte al Palau de la Generalitat el pròxim 15 de gener encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
La iniciativa Mother's Call parteix de la idea que totes les mares, independentment del bàndol, volen protegir els seus fills i garantir-los un futur sense guerra, i fa servir la maternitat com un llenguatge comú per superar fronteres polítiques, religioses i nacionals.
Fins ara, el moviment s'ha materialitzat en manifestos conjunts, marxes i actes públics amb dones israelianes i palestines juntes i campanyes internacionals de sensibilització.
La col·laboració entre les dues activistes s'ha convertit en un "símbol d'esperança" en el conflicte i, a través de Mother's Call, les dues dones han sabut transformar el dolor personal i col·lectiu en una força mobilitzadora capaç de generar empatia, trencar estereotips i construir ponts entre comunitats.
"PAPER ESSENCIAL" DE LES DONES
El Premi Internacional Catalunya reconeix aquesta aposta valenta per la pau i emfatitza el "paper essencial" de les dones com a constructores d'un futur compartit.
Admi va patir la pèrdua del seu germà en un enfrontament armat amb Egipte i posteriorment la mort de la seva mare, afectada pel dol, unes vivències que van ser determinants en el seu compromís amb la resolució no-violenta dels conflictes i amb la recerca de camins de reconciliació, i és cofundadora del moviment Women Wage Peace, que es va aliar amb la liderada per Alhajajra.
Alhajajra, per la seva banda, és mare de tres fills del camp de refugiats de Deheisha, és cofundadora i directora de Women of the Sun, la revista 'Time' l'ha reconegut com una de les dones més influents del món i, com Admi, ha estat nominada al Nobel de la Pau tant el 2024 com el 2025.