Les abraçades amb Lleó XIV, "gest genuí, natural" del pontífex, que recorden les de Jesús a l'Evangeli

David Zorrakino - Europa Press
MADRID 10 juny (EUROPA PRESS) -
Les abraçades de Lleó XIV amb els fidels són un "gest genuí, natural" del Papa, que "no hauria de cridar l'atenció" després del pontificat de Francesc i que recorden les de Jesús a l'Evangeli.
Així ho explica la teòloga Cristina Inogés Sanz en unes declaracions a Europa Press, arran de les imatges que està deixant el pontífex a Espanya. Lleó XIV ha estat abraçat diversos nens i aquest dimecres unes recluses del centre penitenciari de Brians 1, a Barcelona.
Per Cristina Inogés Sanz, aquestes escenes no suposen saltar-se el protocol, que "no es trenca mai perquè tot està preparat i decidit" per endavant. "Abraçar un papa, a hores d'ara, després del pontificat de Francesc no hauria de cridar l'atenció", assenyala.
La teòloga espanyola, que intenta seguir el viatge del pontífex a Espanya des de l'estranger, on treballa, destaca que "moltes vegades és el mateix Lleó XIV el que provoca l'abraçada". "És un gest genuí, natural d'ell. Ni preparat ni orquestrat. Li surt", subratlla.
Sobre el significat d'aquestes abraçades i des de quan es produeixen, Inogés Sanz assenyala que "tot canvia amb la història" i hi ha gestos que "van evolucionant".
"Aquesta naturalitat en el tracte de Francesc i Lleó XIV són molt més semblats a les de Jesús a l'Evangeli", afirma, després d'afegir que "estan mostrant una naturalitat" que, a parer seu, és "el més normal i natural del món".