L'equip de la UAB guanya la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives

ALACANT 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El jurat de la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives d'Universitats, que s'ha celebrat a la Universitat d'Alacant (UA), ha proclamat guanyador l'equip de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
D'altra banda, el grup de la UA ha resultat subcampió i, a més, s'ha distingit l'estudiant Maria Toste Martínez, integrant de l'equip de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb el guardó de "millor oradora de la competició".
Durant tres dies, 16 equips universitaris valencians, catalans i balears han debatut sobre una qüestió d'actualitat i d'"alta rellevància social" com és si "la democràcia està en perill".
Al llarg de la competició, els participants han hagut de defensar tant la posició a favor com en contra, en un exercici d'argumentació que posa a prova la capacitat crítica, la solvència discursiva i la flexibilitat intel·lectual, explica la UA en un comunicat.
Després d'una fase eliminatòria entre tots els equips participants, en l'última s'han disputat les semifinals i la gran final entre els equips amb més puntuació acumulada.
Finalment, el jurat ha proclamat vencedor l'equip de la UAB, format pels estudiants Jan Sarkar Cuadrado, Alejandro Pascual Peiró i Laia Baenza Romero com a capitana.