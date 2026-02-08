L'equip de 'Sirat' nominat a l'Oscar es porta el Premi Gaudí al millor so

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
BARCELONA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
L'equip de so format per Amanda Villavieja, Laia Casanovas i Yasmina Praderas, nominades als Oscar, ha guanyat el Premi Gaudí al millor so, en la gala que se celebra aquest diumenge en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
S'ha imposat a Eva Valiño i Alejandro Castillo, per 'Romería'; Jordi Ribas i Bruno Tarrière, per 'Tardes de soledad', i Urko Garai, Enrique G.Bermejo i Alejandro Castillo per 'Sorda'.
Praderas ha dit que el cinema és un treball en equip, ha agraït a Laxe haver-les embarcat en l'aventura de 'Sirat', i ha reivindicat els "treballs invisibles" que fan que el cinema existeixi.
'Sirat' també s'ha portat el guardó a millor música original per Kangding Ray, en una categoria en què estaven nominades Clara Peya per 'Wolfgang' i Ernest Pipó per 'Romería'.
Ray, que no ha pogut desplaçar-se a la gala, ha traslladat que és un gran honor rebre el premi i que treballar amb Laxe ha estat una de les seves majors "aventures" professionals, a més de reivindicar la llibertat de les 'raves'.