L'episodi de fort vent a l'Alt Empordà finalitza sense incidències destacades

GIRONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest divendres al matí el pla Ventcat després de finalitzar sense incidències destacades l'episodi de vent fort de component nord a l'Alt Empordà (Girona), informa en un comunicat aquest divendres.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha registrat una ratxa màxima de 127 km/h a Portbou (Girona).
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han rebut una quinzena d'avisos per incidències relacionades amb el vent, cap de gravetat, i la majoria de les actuacions més destacades s'han concentrat a Girona, amb 9 arbres caiguts.