Actualitzat 09/10/2026 12:02

L'episodi de fort vent a l'Alt Empordà finalitza sense incidències destacades

Archivo - Efectes d'un temporal a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

GIRONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest divendres al matí el pla Ventcat després de finalitzar sense incidències destacades l'episodi de vent fort de component nord a l'Alt Empordà (Girona), informa en un comunicat aquest divendres.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha registrat una ratxa màxima de 127 km/h a Portbou (Girona).

Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han rebut una quinzena d'avisos per incidències relacionades amb el vent, cap de gravetat, i la majoria de les actuacions més destacades s'han concentrat a Girona, amb 9 arbres caiguts.

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