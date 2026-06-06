Lleó XIV apel·la a deixar de costat la polarització i la divisió: "És la trobada el que genera prosperitat"

Alberto Ortega - Europa Press
MADRID 6 juny (EUROPA PRESS) -
El Papa Lleó XIV ha apel·lat a deixar de costat la polarització i la divisió apostant pel diàleg i la trobada ja que això és el que, tal com demostra la història d'Espanya, "genera estabilitat i prosperitat".
En les seves primeres paraules en l'arrencada de la seva visita a Espanya i davant dels Reis, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, el Pontífex ha dit que amb la seva visita busca precisament encoratjar "la reconciliació".
"Vinc entre vostès per confirmar, encoratjar i inspirar una renovada fidelitat dels creients a l'Evangeli, així com una reconciliació i una cooperació més profundes entre les diferents forces d'aquesta nació, ha dit Lleó XIV.
La pròpia història d'Espanya, que ha esmentat en diversos moments del seu discurs, "suggereix que no és la cultura de l'enfrontament, sinó la de la trobada, la que genera estabilitat i prosperitat".
"El missatge de pau que en aquests temps, per desgràcia, ressona per alguns com a ingenu i per a uns altres com a provocador, troba acolliment en els qui no es tanquen en ideologies prefabricades, sinó que s'obren a la veritat", ha defensat.
El Pontífex ha lamentat que en l'actualitat "la temptació de guanyar popularitat avivant el foc de les polaritzacions sembla créixer, en lloc de disminuir" al mateix temps que "la dignitat humana no deixa de ser violada".
"Convido a tots, per amor a la veritat, a abandonar les narratives divisives i polaritzants de la vostra realitat social i de la seva història, per passar de les simplificacions estèrils a l'apreciació fecunda de la complexitat", ha encoratjat Lleó XIV.
D'altra banda, el Pontífex ha reconegut que actualment el que més espanta, el que en molts provoca la foscor de la raó i la violència de les emocions, és el desconegut, "davant de la qual cosa pot prevaldre la sensació de no tenir ja mapes, la desorientació".
Enfront d'aquesta circumstància, ha dit que "es necessiten, també en la vida pública, homes i dones que intueixin, en la foscor, la llum". També es requereix, segons Robert Prevost, "cultura, interioritat, una educació lliure i de qualitat". "Necessitem transcendència", ha resumit.
NOVES TECNOLOGIES: "SEMBREN PULSIONS DE MORT"
El Papa ha assegurat que l'Església està disposada "a posar-se al servei del futur d'un poble que busca reconciliació i pau". També ha defensat la llibertat religiosa i ha advertit que les noves tecnologies s'han convertit en un "entorn artifical" en el qual es posen a prova les opcions fonamentals. "En el seu interior, els prejudicis s'exacerben, el pensament crític s'afebleix, els interessos prepotents sembren pulsions de mort. D'altra banda, el ben pot resistir i comunicar-se", ha dit
Per això, ha demanat a els qui tenen responsabilitats econòmiques, polítiques i institucionals "donar un salt qualitatiu, un canvi de rumb en les inversions destinades a l'escola, la universitat i la investigació, a les comunidaes locals i a la societat civil com a planter de paticipació i mediació cultural".
"La seguretat, que amb massa freqüència ens il·lusionem que provingui de les armes i els murs, madura més aviat en aprendre a avançar junt amb l'altre, a créixer junts, braç a braç. La vostra pròpia història ho testifica. La presència de l'islam a la Península Ibèrica, per exemple, va constituir una realitat política, cultural i religiosa de llarga durada. Durant aquest període no només va haver-hi confrontació, sinó que es va intentar crear un espai de diàleg, conversa i diàleg sobre el sentit de la veritat entre cristians, musulmans i jueus", ha reflexionat.
El Papa ha citat en el seu primer discurs als sants espanyols Juan de la Cruz, Teresa d'Àvila i Ignacio de Loyola i també ha recollit paraules del seu precedesor, Francisco. Concretament, de la seva primera exortació apostòlica, 'Evangelii gaudium'.
"Expresso el meu agraïment al vostre país pel seu fideliad al dret internacional i al multilateralisme, que es tradueix en un compromís actiu per la pau i la solidaritat entre els pobles. Al mateix temps, animo a cultivar també en el seu interior el diàleg i l'amistat social, a tenir en compte la perspectiva dels pobres i els joves en imaginar el futur, a harmonitzar les demandes d'autonomia i d'unitat, i a impulsar el procés de la Unió Europea, no en oposició a altres potències, sinó com un do per a tota la família humana", ha conclòs.