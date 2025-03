L'ensenyament del català als adults tindrà un pla de xoc de 8,8 milions del Govern

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -

El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts un pla de xoc per reforçar l'ensenyament i l'acreditació del català entre els adults, amb una inversió extraordinària de 8,8 milions d'euros, en compliment de l'acord assolit amb ERC.

Els objectius són adaptar el sistema d'ensenyament i acreditació del català davant la demanda creixent, incrementar els agents que ofereixen formació, millorar els processos d'inscripció i avaluació, i diversificar les vies d'aprenentatge, ha informat el Govern.

Es potenciaran nous formats de cursos i horaris i s'augmentarà la freqüència de les convocatòries de formació, i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) tindrà un paper central en l'execució i ampliarà la seva capacitat fins a les 140.000 places anuals el 2026 --amb 30.000 places més--.

La Generalitat ha assegurat que aquest increment serà possible gràcies a l'impuls de la formació no formal, amb projectes com 'Xerrem', i de cursos coordinats amb sindicats, patronals i altres entitats, que cobriran tots els nivells d'aprenentatge sota la tutela del CPNL.

Es reforçarà la formació en l'àmbit sociosanitari i s'atorgaran subvencions a municipis per descentralitzar l'ensenyament del català i fer-lo més accessible a la ciutadania, en paral·lel a la promoció d'eines d'IA dissenyades per aprendre català.