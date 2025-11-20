L'empresa promotora del Cruïlla gestionarà el Festival de la Porta Ferrada (Girona)

GIRONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
L'empresa promotora del Festival Cruïlla, Barcelona Events Musicals, ha guanyat el concurs públic per gestionar el Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona) en les tres pròximes edicions, 2026, 2027 i 2028.
El concurs, al qual inicialment optaven quatre empreses, es fomentava íntegrament en criteris de puntuació automàtica, sense elements de caràcter subjectiu: una va renunciar en un primer moment i les altres dues no van presentar la proposta dins el termini, informa l'Ajuntament de Sant Feliu en un comunicat.
Per valorar l'elecció de les empreses hi havia fins a 14 conceptes avaluables amb criteris numèrics i fins a un màxim de 230 punts, i l'opció guanyadora va arribar als 210.
L'Ajuntament ha assegurat que un dels aspectes que es notarà serà la inversió en contractacions artístiques, que doblarà la inversió i tindrà com a epicentre els escenaris del Port i Guíxols Arena: amb el contracte nou se situarà en un mínim d'1,9 milions d'euros i un màxim de 2,7 milions.
La programació s'estendrà de manera similar a la que tenia fins ara, des de la primera setmana de juliol fins a la tercera d'agost, malgrat que també s'aplicarà una de les clàusules, consistent a desestacionalitzar el festival, en temporada d'hivern i primavera, en altres espais de la ciutat.