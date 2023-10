Lee Unkrich, director de 'Coco': "Vaig voler començar a fer pel·lícules quan vaig veure 'El resplandor'"

Presenta a Sitges un llibre sobre 'El resplandor' i rep un premi Màquina del Temps

SITGES (BARCELONA), 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El director Lee Unkrich, realitzador de pel·lícules de Pixar com 'Coco' i 'Toy Story 3', rep aquest divendres un dels premis Màquina del Temps del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges i presenta un llibre sobre 'El resplandor', de Stanley Kubrick: "Sé que el moment en el qual vaig voler començar a fer pel·lícules va ser quan vaig mirar 'El resplandor'".

En una entrevista amb Europa Press, ha assegurat que va mirar el clàssic de Kubrick quan tenia 12-13 anys al cinema i va ser la primera pel·lícula que el va fer pensar què hi havia darrere d'una producció i sobre la figura del director.

Després es va interessar per altres obres de Kubrick i va començar a voler fer els seus propis films: "'El resplandor' ha influït en moltes de les pel·lícules en les quals he treballat. He posat 'easter eggs' relacionats amb 'El resplandor', només per diversió", ha explicat.

Aquesta pel·lícula l'ha influït en decisions de composició de plans, moviments de càmera i en la música, i per a 'Buscant en Nemo' volia una música inquietant que va acabar sent una que recordava 'El resplandor'.

AMB PIXAR

Preguntat pels films que va fer a Pixar, Unkrich ha dit que se sent orgullós de tots en els quals va participar, però 'Coco' és probablement el que "més" té al cor perquè el va concebre des d'un principi com un projecte original.

Ha dit que 'Coco' va ser tot un desafiament perquè, a diferència d'altres, s'hi reflectia una cultura real com és la mexicana i volia ser tan "respectuós i autèntic" com fos possible.

CINEMA D'ANIMACIÓ

Unkrich ha dit, respecte a la situació del cinema d'animació, que amb les plataformes de streaming hi ha "moltes oportunitats per crear", i ha dit que és un mitjà en contínua evolució en el qual es mira de fer les coses sempre d'una manera diferent.

Considera interessant que els creadors intentin estendre les fronteres i fer coses visualment diferents, i un dels productes recents que més l'ha emocionat és 'Spider-Verse' perquè és "una cosa diferent, fresca".

Unkrich creu que no importa el mitjà (si és animació a mà, animació per ordinador, 'stop motion' o acció en viu), sinó "explicar una bona història amb personatges competents".

PREMIAT A SITGES

El director rep aquest divendres a la tarda un dels premis Màquina del Temps en reconeixement a la seva trajectòria, pel qual se sent molt honorat, i ha destacat la "passió" que ha pogut veure en la seva primera visita al festival.

Ha fet broma quan ha dit que les pel·lícules en què ha treballat 25 anys no eren "el tipus" de films per exhibir a Sitges, però que en canvi el llibre que ha escrit sobre 'El resplandor' té en el festival un lloc idoni per presentar-lo.

Del llibre se n'ha fet una edició limitada de 1.000 còpies i ara Unkrich està centrat en una versió "perquè tothom la pugui veure", i de moment es pren un descans de la direcció perquè necessita passar més temps amb la família.