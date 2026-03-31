L'Editorial GG, premi ADG Laus Empreses i Entitats 2026

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Disseny Gràfic i Comunicació Visual (ADG-FAD), organitzadora dels premis ADG Laus des del 1964, ha atorgat el premi ADG Laus Empreses i Entitats 2026 a l'Editorial GG, per "la seva tasca sostinguda de difusió del disseny i la cultura visual, amb una vigència incontestable al llarg de més d'un segle".
Creat el 2016, el premi ADG Laus Empreses i Entitats és un reconeixement a aquelles empreses i entitats "que sobresurten per la seva llarga, fructífera i inspiradora relació amb el disseny gràfic i la comunicació visual", informa ADG-FAD en un comunicat aquest dimarts.
El projecte de l'editorial --antiga Editorial Gustavo Gili-- destaca per la seva transversalitat disciplinar i col·laboració amb perfils especialitzats del disseny, i es destaca que "la professió del disseny gràfic i la comunicació visual s'ha format, en gran mesura, a través de les seves publicacions".
A més a més, l'associació remarca que la dedicació al disseny de l'editorial "no només es reflecteix en les cobertes i maquetacions dels seus llibres, sinó també en la seva estratègia comunicativa, que sempre ha buscat combinar el rigor intel·lectual amb l'estètica visual".
Amb motiu de Sant Jordi i per retre homenatge a la trajectòria i aportació al món editorial de l'Editorial GG, el 22 d'abril se celebrarà una fira especialitzada en llibres i publicacions vinculades al disseny, l'art i la creativitat al DHub Barcelona.