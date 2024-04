L'editorial catalana Mosquito Books, premiada a la Fira del Llibre de Bolonya (Itàlia)

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

L'editorial catalana Mosquito Books ha rebut un dels premis a millor editorial infantil de l'any en la Fira del Llibre de Bolonya (Itàlia), uns guardons que concedeixen els propis segells i que premien la creativitat, la innovació i la qualitat.

Els Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year han guardonat a Mosquito Books, especialitzada en llibres il·lustrats de no ficció, com millor editorial de llibre infantil a Europa, ha informat el Gremi d'Editors de Catalunya.

També han resultat guardonades la marroquina Yanbow Al Kitab com a millor editorial africana, la japonesa Poplar Publishing a Àsia, la colombiana Cataplum Libros a Sud-amèrica i el Carib, la canadenca Greystone Kids a Amèrica del Nord i la neozelandesa Huia Publishers a Oceania.