L'Editorial Barcino recupera 'L'auca del senyor Esteve' de Santiago Rusiñol

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Editorial Barcino de la Fundació Carulla ha publicat una nova edició de 'L'auca del senyor Esteve', el clàssic modernista de Santiago Rusiñol, que ja és a les llibreries, informa en un comunicat d'aquest dijous.
Aquest volum, a càrrec de la professora i crítica literària Margarida Casacuberta, "restitueix la llengua viva, irònica i colorida" amb la qual Rusiñol retratava la Barcelona de principis del segle XX i el conflicte entre l'artista modernista i la burgesia catalana.
Es tracta del 14è títol de la col·lecció 'Imprescindibles' i ofereix un estudi introductori de Margarida Casacuberta i la reproducció a color de les vinyetes de l'original, un material gràfic "clau per entendre la dimensió popular i narrativa del llibre".