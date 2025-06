L'editor Eliseu Climent, I Premi Òmnium al Compromís Nacional

Reconeixen la seva tasca en defensa de la llengua i la cultura catalanes

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

Òmnium Cultural lliurarà el 14 de juny en un acte públic durant l'assemblea general ordinària de l'entitat el primer Premi Òmnium al Compromís Nacional a l'editor i activista Eliseu Climent, ha informat aquest dimecres en un comunicat.

Es tracta d'un reconeixement honorífic que atorga la Junta Directiva nacional de l'entitat a persones que, per la seva aportació i trajectòria en la societat civil, han demostrat "un compromís rellevant amb la defensa de la llengua, els drets civils, la cultura, la cohesió social o la llibertat i els drets nacionals dels Països Catalans".

En aquesta primera edició es lliurarà a Eliseu Climent per la seva tasca com a editor i activista en defensa de la llengua i la cultura catalanes i per "la seva contribució a promoure el marc nacional dels Països Catalans".

El Premi Òmnium al Compromís Nacional és l'únic guardó que pot atorgar directament la Junta Directiva, malgrat que no s'havia lliurat mai.

El guardó es farà efectiu tan sols en aquells casos que la Junta Directiva consideri i sense que hi hagi una periodicitat anual marcada, com passa amb altres que concedeix l'entitat com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

TRAJECTÒRIA

Eliseu Climent (Llombai, 1940) és fundador del setmanari 'El Temps' i, juntament amb Joan Fuster, d'Acció Cultural del País Valencià, de la qual és president d'honor, promotor dels Premis Octubre i fundador de la llibreria i editorial Tres i Quatre.

La Junta Directiva nacional d'Òmnium ha destacat que la trajectòria de Climent "és imprescindible per entendre els últims 50 anys del País Valencià".