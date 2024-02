L'eConsulta arriba als 522.000 usuaris a la regions de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran

Es "consolida" com a complement a l'atenció mèdica presencial en aquestes zones



LLEIDA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

L'eina de comunicació digital eConsulta, recurs que complementa l'assistència presencial i permet a la ciutadania enviar consultes a l'atenció primària, ha aconseguit el 2023 els 522.000 usuaris a les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran, ha informat aquest dilluns la Conselleria de Salut en un comunicat.

A la regió sanitària de Lleida, 131.317 persones van utilitzar l'eConsulta i va arribar a registrar 200.000 converses el 2023, mentre que a l'Alt Pirineu i Aran va mantenir uns 5.800 usuaris actius amb més de 16.484, xifres molt similars a les del 2021, en plena pandèmia.

Les consultes més freqüents, entre els usuaris que es volen estalviar visites presencials al Centre d'Atenció Primària (CAP), són sobre la confirmació de tractaments després de rebre resultats de proves diagnòstiques o la resolució de dubtes sobrevinguts en el transcurs d'una malaltia.

El metge del CAP Onze de Setembre de Lleida, Eugeni Paredes, és un dels 7.800 sanitaris de Lleida que han utilitzat l'eConsulta el 2023 i ha explicat que aquesta eina permet "destinar més temps a les visites presencials".

Per la seva banda, la metgessa al CAP Oliana, Imma Vila, una de les 119 de professionals de la salut del Pirineu que han utilitzat aquesta eina, ha assegurat que "ben utilitzada pot estalviar moltes visites i desplaçaments innecessaris, i això en una regió amb les distàncies del Pirineu, resulta especialment beneficiós"

Des del 2019, aquest canal entre professionals sanitaris i pacients ha registrat uns 522.300 usuaris a la demarcació de Lleida (500.000 a la plana i 22.300 al Pirineu) i ha generat 897.700 converses (827.000 a Lleida i 70.700 al Pirineu).

Tot i que el pic d'usuaris i consultes es va aconseguir el 2020 i el 2021 amb la covid-19, el departament de Salut ha comunicat que les xifres recollides l'any passat corroboren que eConsulta es "consolida" com un recurs molt utilitzat pels ciutadans per agilitar temes que no requereixen una atenció presencial o urgent.