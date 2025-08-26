L'ecologista d'ecosistemes Yadvinder Malhi guanya el 21 Premi Ramon Margalef de la Generalitat

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
L'ecologista d'ecosistemes Yadvinder Malhi ha estat proclamat 21 Premi Ramon Margalef d'Ecologia, que atorga cada any la Generalitat, informa el Govern aquest dimarts després del Consell Executiu.
El premien per les seves "destacades contribucions" a la integració de l'ecologia dels ecosistemes en les ciències del sistema Terra, especialment quant als boscos tropicals, en el context del canvi ambiental i la pèrdua de biodiversitat.
El jurat ha destacat com aborda la complexitat ecològica dels boscos tropicals combinant mètodes i integrant progressivament les perspectives funcionals i de biodiversitat.
També considera "excepcional" que la seva capacitat per establir àrees i xarxes d'investigació a llarg termini, proporcionant dades per comprendre la dinàmica dels boscos tropicals sota la pressió humana i canviant punts de vista establerts.
Aquest premi reconeix una trajectòria científica o un descobriment en les ciències ecològiques que hagi contribuït al progrés "significatiu" del coneixement o el pensament científic o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió de recursos naturals, del territori o del mar.