Serà el primer eclipsi solar total visible des de la península Ibèrica en més d'un segle

MADRID, 29 març (EUROPA PRESS) -

L'eclipsi parcial del Sol començarà aquest dissabte a les 11.02 a Barcelona i registrarà el seu màxim a les 11.48, amb un 0,24 de magnitud, per concloure a les 12.36, segons l'Observatori Astronòmic Nacional.

Durant el matí d'aquest dissabte serà possible observar des d'Espanya un eclipsi parcial de sol. La seva visió està condicionada per les condicions meteorològiques del mateix dia i un cel clar ajudaria a contemplar-lo.

Aquest fenomen, que es produeix per la interposició de la Lluna entre el Sol i la Terra, aconseguirà una magnitud màxima superior a 0,4 a l'extrem nord-oest de la Península, superior a 0,3 a les illes Canàries i l'oest peninsular i superior a 0,2 a l'est de la Península i les Balears.

Segons els experts consultats per Europa Press, Galícia serà el millor lloc de la península Ibèrica per presenciar aquest primer eclipsi solar total visible des de la península Ibèrica en més d'un segle. En aquest lloc del nord-oest peninsular, fins a un 43% del disc solar quedarà ocult per la Lluna, per sobre de qualsevol altre punt d'Espanya i Portugal.

La durada més gran de l'eclipsi total (un minut i 40 segons) es produirà en una franja que inclou Oviedo, León, Palència, Burgos, Sòria i zones del sud d'Aragó. Serà total però de menys durada a leszones adjacents. Vist des de Madrid i Barcelona, l'eclipsi no arribarà a ser complet, encara que el procentaje del disc solar enfosquit superarà el 90% fins i tot al sud-oest peninsular.

La magnitud d'un eclipsi solar és la fracció del diàmetre del Sol cobert per la Lluna. En un eclipsi solar parcial o anular sempre està entre zero i u, mentre que la magnitud d'un eclipsi solar total sempre és superior o igual a u.

L'eclipsi serà visible des del nord de l'oceà Atlàntic, part de l'Àrtic, el nord-oest d'Àfrica, la major part d'Europa, l'extrem oriental d'Amèrica, el nord-oest de Rússia i Groenlàndia. La durada total del fenomen serà de 213 minuts (una mica menys de quatre hores).

En els pròxims anys seran visibles a Espanya dos eclipsis solars totals el 12 d'agost del 2026 i el 2 d'agost de l'any següent, seguits d'un anular el 26 de gener del 2028.

PRECAUCIONS

Durant un eclipsi d'aquest tipus mai s'ha d'observar el Sol directament, a simple vista o amb ulleres de sol. Durant un eclipsi parcial, el sol mai està totalment cobert per la lluna i, per tant, mirar-lo sense una protecció segura i adequada pot fer mal als ulls, igual que passaria en un dia qualsevol quan no hi ha eclipsi.

Tampoc s'ha d'observar el Sol amb aparells amb càmeres, telescopis o prismàtics que no estiguin preparats per a això i disposin dels filtres solars corresponents. Tampoc s'ha d'observar amb filtres no homologats per a l'observació segura del Sol.

El Sol pot ser observat sense cap perill veient la seva imatge projectada sobre algun tipus de pantalla situada a l'ombra. També mitjançant uns filtres denominats comunament 'ulleres d'eclipsi'.