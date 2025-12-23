Lax'n'Busto s'incorpora al cartell del Festival Sons del Món de Roses (Girona)

GIRONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
El grup Lax'n'Busto s'ha incorporat al cartell del Festival Sons del Món de Roses (Girona) en un concert de la gira per celebrar els seus 40 anys de trajectòria.
La formació composta per Pemi Fortuny, Jimmy Piñol, Pemi Rovirosa, Jesús Rovira, Cristian Gómez Montenegro i Eduard Font tocarà l'1 d'agost a la Ciutadella de Roses, informa aquest dimarts el festival en un comunicat.
Aquesta incorporació al Festival Sons del Món se sumen a les ja anunciades de Pablo Alborán i Sergio Dalma.