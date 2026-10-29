L'Autoritat d'Investigació d'Accidents rectifica i manté en 69 els morts en el xoc d'Urda (Toledo)

MADRID/TOLEDO 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Autoritat Administrativa Independent per a la Investigació Tècnica d'Accidents i Incidents Ferroviaris, Marítims i d'Aviació Civil (AITAT) ja ha obert un expedient per investigar l'accident ferroviari d'Urda (Toledo), en el qual elevava a 74 la xifra de morts i que ara ha corregit i ha situat en els 69 confirmats fins avui.
L'AITAT ha assignat al cas el número d'expedient 146/2026, publicat al seu web, en la qual detalla que un equip investigador es va desplaçar al lloc de l'accident el mateix 28 d'octubre al matí.
La descripció del cas es limita a dir que "a les 08.53 hores, el tren 2080 de Renfe Viajeros AV col·lisiona per encalçament amb el tren 6076 Iryo al punt quilomètric 118 entre Mora i Urda".