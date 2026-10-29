L'Autoritat d'Investigació d'Accidents eleva a 74 els morts de l'accident d'Urda (Toledo)

Diego Radamés - Europa Press
MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Autoritat Administrativa Independent per a la Investigació Tècnica d'Accidents i Incidents Ferroviaris, Marítims i d'Aviació Civil (AITAT) ja ha obert un expedient per investigar l'accident ferroviari d'Urda (Toledo), en el qual eleva a 74 la xifra de morts.
L'AITAT ha assignat al cas el número d'expedient 146/2026, publicat al seu web, en la qual detalla que un equip investigador es va desplaçar al lloc de l'accident el mateix 28 d'octubre al matí.
La descripció del cas es limita a dir que "a les 08.53 hores, el tren 2080 de Renfe Viajeros AV col·lisiona per encalçament amb el tren 6076 Iryo al punt quilomètric 118 entre Mora i Urda".
El Govern de Castella-la Manxa, que fins ara anava actualitzant la xifra de morts i de ferits, no ha confirmat la xifra avançada per l'AITAT, tampoc no ho ha fet l'executiu espanyol.