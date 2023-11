L'autora Gabriela Cabezón Cámara veu Milei com "un personatge extrem que sembla tret d'una ficció"

Publica la novel·la 'Las niñas del naranjel' amb la Monja Alférez de protagonista

L'escriptora argentina Gabriela Cabezón Cámara, que acaba de publicar a Espanya la novel·la 'Las niñas del naranjel' (Random House), ha assegurat respecte de la victòria electoral de Javier Milei a l'Argentina: "És molt xocant i aterridor un govern d'ultradreta, amb un personatge molt extrem que per moments també sembla tret d'una ficció".

En una entrevista amb Europa Press, l'autora ha remarcat que "ve un període molt fosc", i ha qualificat de bogeria algunes de les propostes que ha plantejat el partit de Milei durant la campanya electoral.

Preguntada sobre com pot afectar el món de la cultura, ha remarcat que té la impressió que és un sector que no agrada al partit de Milei, però s'ha mostrat esperançada: "La cultura sobreviurà, com hem sobreviscut sempre, però és cada cop més dur".

Ha afirmat que la crisi argentina del 2001 es va resoldre amb un viratge al centreequerra del qual van sortir moltes editorials, però que ara es veurà i que potser hi haurà una oportunitat de teixir noves xarxes que siguin "capaces de generar una nació que pensa en els més febles, com els que cal abraçar i no abandonar en un desert".

MONJA ALFÉREZ

A 'Las niñas del naranjel', Gabriela Cabezón Cámara (San Isidro, 1968) imagina una aventura protagonitzada per Catalina de Erauso, coneguda com la Monja Alférez i que es va fer passar per un home, "un personatge fascinant, amb un enorme costat fosc".

L'escriptora ha remarcat que la va atreure la "determinació i el fer el que volia" de la Monja Alférez, que va tenir una vida a una velocitat desquiciada en ple Segle d'Or espanyol i la conquesta d'Amèrica.

Cabezón Cámara ha ficcionat què passaria "si s'hagués obligat a aturar-se" en unes circumstàncies en les quals la vida no li corregués risc, amb la companyia de dues nenes i una bandada d'animals enmig de la selva.

En la novel·la, combina la narrativa amb el gènere epistolar amb unes cartes en les quals la Monja Alférez s'adreça a una tieta seva que regenta un convent a Euskadi, en el qual va repassant el seu passat: "Permetia combinar el vertigen amb la quietud", ha subratllat.

L'escriptora ha assenyalat que la identitat de gènere està brodada d'una manera molt tranquil·la al llarg de la novel·la, i ha defensat que aquest personatge "posa de manifest que el gènere és una confecció cultural i sempre ho ha estat".

Cabezón Cámara ha afirmat que Catalina de Erauso era una "persona en canvi constant" i que li interessa pensar fins on es podia transformar amb la ficció, per la qual cosa el personatge en el temps present de la novel·la és ficció i no històric.

L'escriptora, que ha estat traduïda a més d'una desena d'idiomes, és autora de les novel·les 'La Virgen Cabeza' i 'Las aventuras de la China Iron', aquesta última finalista en la 'shortlist' del premi Booker Internacional.