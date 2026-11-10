L'autora Clara Cábez guanya la Beca Comic Barcelona-Angoulême 2027 per 'Mindy Loop'

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
L'autora madrilenya Clara Cábez ha guanyat la Beca Comic Barcelona-Angoulême 2027 pel seu projecte titulat 'Mindy Loop', informa Ficomic en un comunicat d'aquest dimarts.
Ficomic, juntament amb l'Institut Français de Barcelona i la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image d'Angulema (França), impulsen la beca per "donar suport a la trajectòria" d'autors de còmic, augmentar la seva visibilitat i fomentar la trobada entre les escenes francesa i barcelonina.
Com a guanyadora, Cábez farà una residència a la Maison des auteurs de la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l'Image d'Angulema entre l'1 de març i el 31 de maig del 2027.
El 2024 i el 2025, Maybelline Skvortzoff i Antoine Maillard van ser acollits per a una residència a Barcelona, i el 2026, Guillermo Saavedra va fer el mateix a França, com farà la il·lustradora madrilenya aquest any per desenvolupar 'Mindy Loop'.
Cábez desenvolupa una obra marcada "per l'estètica retro, la cultura popular i una mirada centrada en les veus femenines", amb un treball que també abasta el cartellisme, les portades musicals i la publicitat.