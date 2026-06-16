L'autòpsia del cadàver d'un home a la platja de Vilanova descarta una mort criminal

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
L'autòpsia del cadàver d'un home que va aparèixer mort a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) divendres passat ha descartat que morís assassinat, ha pogut saber Europa Press.
L'informe forense ha conclòs que no hi ha la intervenció de cap altra persona que li hagi provocat la mort, per la qual cosa tot apunta a una mort accidental, biològica o suïcidi.
El cos va ser localitzat a la sorra de la platja cap a les 8 hores i la Policia Científica i els forenses s'hi van desplaçar per identificar la víctima mortal.