BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'actriu Laura Weissmahr ha guanyat el Premi Gaudí a millor intèrpret revelació pel seu paper de mare a 'Salve Maria', de Mar Coll.

Weissmahr ha donat les gràcies a l'equip d'una pel·lícula que ha definit com a valenta i necessària, i ha dedicat el premi a la seva directora, Mar Coll, "mare del cinema català".

S'ha imposat a Aimar Vega per 'Los pequeños amores'; Mireia Vilapuig per 'Escanyapobres', i Zoe Bonafonte per 'El 47'.