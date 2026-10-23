Laura Escanes i Miki Núñez tornaran a presentar les campanades a 3Cat

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
Laura Escanes i Miki Núñez presentaran per quarta vegada consecutiva les campanades de 3Cat, informa la corporació en un comunicat d'aquest divendres.
La presentadora de 'La Travessa' i el músic de Terrassa (Barcelona) oferiran "un xou ple de música i el bon humor habitual", mentre que l'Ajuntament de Barcelona organitzarà l'espectacle de benvinguda el 2027 amb pirotècnia i música.
Durant el primer minut del 2026, TV3 va ser "líder destacat" amb un 44,4% d'audiència (més d'un milió de persones), i la plataforma 3Cat va sumar més de 51.000 dispositius únics connectats.