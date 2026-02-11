L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb Miguel Poveda, Lise Davidsen i La Corcoles

GIRONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebrarà el seu 20è aniversari el cap de setmana del 22 al 24 de maig amb l'estrena absoluta de la tornada de 'Desglaç', de Miguel Poveda, un concert de la soprano Lise Davidsen i dues ascensions a l'edifici a càrrec de la funàmbula La Corcoles.
Les jornades també inclouen el concert participatiu 'Ressò', una producció pròpia de l'Auditori de Girona, a més d'una conferència sobre la IA i una jornada professional sobre l'impacte dels congressos a Girona, informa l'Auditori en un comunicat d'aquest dimecres.
En els seus 20 anys de trajectòria, prop d'1,9 milions de persones han assistit a alguna de les activitats organitzades a l'Auditori de Girona; d'aquestes, 1.382.376 han estat en programació musical, mentre que 515.301 han participat en congressos i esdeveniments.