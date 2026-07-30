L'Auditori de Barcelona tanca temporada amb 402.000 espectadors i un 83% d'ocupació

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Auditori de Barcelona ha tancat la temporada 2025-26 amb 584 concerts, 402.586 espectadors i una ocupació mitjana del 83%, informa aquest dijous en un comunicat.
La sala de concerts ha assegurat que aquestes xifres "evidencien la solidesa d'un projecte que integra excel·lència artística, educació, patrimoni, creació contemporània i compromís social".
Durant la temporada, primera amb Víctor Medem com a director, s'han registrat 6.337 abonaments, dels quals 5.715 corresponen als de temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), la Banda Municipal de Barcelona, els cicles de Cambra, Antiga i Familiars.
La resta d'abonaments, 622, són tarifes planes per a menors de 25 i 35 anys, que segons L'Auditori, "confirmen la bona resposta dels públics joves a les polítiques d'accés" impulsades per la institució.
Els concerts de l'OBC han rebut 78.753 espectadors, els de la Banda Municipal de Barcelona 17.200, els del servei educatiu n'han reunit 161.814 i el Museu de la Música 48.687 visitants, entre altres registres.