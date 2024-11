L'Auditori de Barcelona acull un concert aquest diumenge per ajudar els afectats per la dana

L'AUDITORI - MAY ZIRCUS

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Auditori, la Banda Municipal de Barcelona (BMB), l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) i l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) s'uneixen en un concert aquest diumenge per recaptar ajuts per als afectats per la dana.

El concert tindrà lloc a la Sala 1 Pau Casals de L'Auditori i tota la recaptació obtinguda es destinarà a les famílies damnificades pel temporal a través del fons d'ajuda habilitat per l'Ajuntament de Barcelona, informa L'Auditori aquest dijous en un comunicat.

La Banda Municipal de Barcelona, dirigida per José R. Pasqual-Vilaplana, modificarà el programa per incloure 'Lo Cant del Valencià' en el concert, que començarà amb un minut de silenci en record de les víctimes del temporal dana.