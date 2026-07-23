L'Audiència de Barcelona torna a denegar la llibertat al pare acusat de maltractar al seu nadó

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència de Barcelona ha tornat a denegar la llibertat al pare investigat com a presumpte autor de lesions greus i agressió amb penetració al seu nadó de 6 setmanes, informen fonts judicials aquest dijous a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico', és la segona vegada que l'Audiència de Barcelona li denega la llibertat, després que el 22 de juny el Jutjat de Violència contra la Infància i l'Adolescència de Barcelona rebutgés la seva petició.
L'home havia presentat recurs contra la decisió de presó provisional, però el jutge va desestimar el recurs i va ratificar la presó comunicada i sense fiança.
Aquest mateix dijous, la mare, investigada juntament amb la seva parella, ha declarat per segona vegada davant del jutge de Violència sobre la Infància i l'Adolescència de Barcelona, i ha assegurat que ella mai va veure cap signe de maltractament de la seva parella cap al petit i ha reafirmat la seva innocència.
La investigada ha reconegut la "poca traça i falta d'afecte" del pare cap al petit i també va fer diverses cerques a internet en què mostrava preocupació pel seu estat de salut.