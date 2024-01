L'Audiència de Barcelona absol dos mossos acusats de tortures i lesions

Assegura que no queda acreditat que agredissin a l'acusat



BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

La secció 2 de l'Audiència de Barcelona ha absolt dos agents dels Mossos d'Esquadra acusats de presumptament haver torturat i lesionat a un detingut que es va resistir a una actuació policial.

A la sentència, consultada per Europa Press, han condemnat a sis mesos de presó al detingut per un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat, i a una multa de 300 euros.

A més, la magistrada concedeix al condemnat el benefici de la suspensió de la pena privativa de llibertat imposada durant el termini de dos anys, "tot això condicionat a la no comissió de fets delictius durant el termini de suspensió".

FETS

Els fets van succeir el 23 de setembre de 2020 sobre les 18.20 hores, quan l'home es va personar a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra situada al carrer Ulldecona i va manifestar la seva intenció de posar una denúncia, "mostrant davant els agents una actitud molt exaltada, cridant que li havien robat diners i portant a la mà un pneumàtic de la cadira de rodes en la qual es desplaçava".

Una agent va sortir a la recepció a "intentar calmar a l'acusat", qui presumptament li va dir: 'Tu guapa, em menjaràs la polla', i ella li va dir que amb aquesta actitud no era possible recollir la seva denúncia per motius de seguretat i que seria denunciat per una falta de respecte.

L'acusat, després d'agafar una paperera que es trobava a l'entrada de la comissaria, va abandonar les dependències policials i presumptament va llançar aquesta paperera, "en un estat de gran excitació", contra els vehicles que es trobaven estacionats als voltants.

Diversos agents van sortir del recinte per intentar tranquil·litzar-lo i, "sense intervenir paraula, actuant guiat pel propòsit de menyscabar el principi d'autoritat representat per aquest agent, així com de menyscabar la seva integritat física", presumptament li va propinar una fuetada al braç esquerre amb el pneumàtic de la cadira de rodes que portava a la mà.

Un altre agent el va intentar calmar, i l'home suposadament li va clavar un cop de puny a la cara, i, tot i que l'agent va aconseguir esquivar-lo, li va copejar el walkie-talkie que portava al pit i que va sortir disparat.

L'acusat també va agafar el canell d'un agent i "va començar a retorçar-li fort".

DETENCIÓ

Amb l'ajuda de dues altres patrulles policials que es van desplaçar fins al lloc, van aconseguir emmanillar i reduir a l'acusat.

"No ha quedat acreditat que els Mossos d'Esquadra, en el transcurs dels fets, agredissin a l'acusat amb la intenció de menyscabar la seva integritat física, ni que li causessin les lesions amb les quals ell va resultar, actuant, en tot cas, en legítima defensa de la seva integritat física", afegeix la sentència.

Des dels sindicats SAP i SME han valorat "de manera molt positiva" la sentència obtinguda, encara que han lamentat que els seus companys hagin hagut de passar per un procediment judicial de tres anys.