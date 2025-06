L'atropellament mortal de tren a Castelldefels compleix 15 anys de plets judicials

Els psicòlegs del SEM recorden els fets com impactants per la presència de menors

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

L'atropellament d'un tren a Castelldefels (Barcelona), que va provocar 12 morts i va deixar ferides 14 persones més que celebraven la revetlla de Sant Joan, compleix aquest dilluns el quinzè aniversari i, durant aquests anys, s'ha vist immers en nombrosos plets judicials fins a arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que finalment va inadmetre la demanda dels familiars de les víctimes el 22 de maig.

Així ho expliquen a Europa Press fonts judicials pròximes al cas, que indiquen que les investigacions van començar després de l'accident, però no es va identificar cap autor directament responsable dels fets, i per això es va arxivar la instrucció el 20 d'octubre del 2014.

No obstant això, la mateixa resolució judicial sí que reconeixia que no es van adoptar les mesures especials que requeria una nit com aquella i que, malgrat no existir responsabilitats penals, podia merèixer un retret administratiu, textualment.

RECLAMACIÓ PATRIMONIAL

Per aquest motiu es va plantejar una reclamació de responsabilitat patrimonial, és a dir, una demanda contra l'Estat per no haver actuat amb prou diligència, però l'administració tampoc no va reconèixer la seva responsabilitat.

El 17 d'octubre del 2019, el jutjat central del contenciós-administratiu 5 de l'Audiència Nacional va rebutjar la sol·licitud dels familiars; després, la sentència va ser recorreguda en apel·lació davant la sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional, que tampoc no els va donar la raó.

Finalment, es va interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, que el va inadmetre, i un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional que tampoc no va admetre el recurs en "no apreciar especial transcendència constitucional".

"SENSE PERSONAL D'INFORMACIÓ NI DE SEGURETAT"

En la declaració del 2011 davant el jutge, l'advocat de les famílies d'aleshores, Andreu Van den Eynde, va assegurar que Renfe va deixar la instal·lació "sense personal d'informació ni de seguretat" en el moment més crític de la nit.

En aquest sentit, va criticar el "dispositiu erroni" que Renfe i Adif van plantejar per a una jornada que no era una nit habitual, sinó una nit extraordinària per la massa de gent que havia d'arribar a l'estació per anar a la platja.

Per la seva banda, els informes del Ministeri de Foment i de Renfe afirmen que la instal·lació complia les normes de seguretat i estava ben il·luminada i senyalitzada, per la qual cosa tot es va deure a una "imprudència" dels usuaris.

EL PSICÒLEG DEL SEM HO RECORDA

A causa de la magnitud de l'atropellament, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar el seu equip de psicòlegs per atendre les víctimes que van presenciar l'atropellament, a banda de prestar ajuda psicològica a les famílies dels morts.

Ho recorda el cap de l'àrea, Andrés Cuartero, que en unes declaracions a Europa Press explica que ell va assistir al lloc dels fets, i afegeix que quan arriba aquesta data és inevitable no recordar-se'n.

"A determinades èpoques de l'any estàs més alerta i en tensió", indica Cuartero, que afegeix que va ser un dels serveis més impactants que va viure per la presència de menors.