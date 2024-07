L'ATL preveu adjudicar al gener la dessalinitzadora del Port de Barcelona, que podria no ser flotant

Es calcula que estigui disponible cap a l'abril del 2025 i el contracte és de 5 anys

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El director de l'Ens d'Abastament d'Aigües Ter-Llobregat (ATL), David Vila, ha explicat que es preveu adjudicar el projecte de la dessalinitzadora del Port de Barcelona el gener del 2025, que es farà a través d'un contracte de serveis i que podria ser una "plataforma ancorada al sòl del mateix port", en lloc de ser flotant.

En unes declaracions als periodistes, després d'una trobada a la seu de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), ha explicat que, a causa de la sortida de l'estat d'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, s'ha hagut de canviar el procediment per desenvolupar aquest projecte, que fins ara era una contractació d'emergència.

Vila ha assenyalat que "jurídicament existeix un informe que diu que qualsevol procediment de contractació d'emergència d'una infraestructura d'aquesta envergadura podria haver estat frenat si l'hagués presentat alguna de les empreses interessades".

Per evitar aquesta situació, s'ha decidit finalment fer un procediment ordinari de contractació, mitjançant un contracte de serveis en lloc d'una d'obra i explotació, la qual cosa provoca que "no es podrà tenir disponible aquesta infraestructura a l'octubre, com s'havia previst".

"Per accelerar-ho el que fem és no redactar un projecte, perquè això ens obligaria a fer la redacció, licitar una obra i ens ho endarreriria tot, sinó que canviarem aquest contracte per un contracte de serveis. Demanarem a les empreses que ens subministrin aigua i que ens diguin com ho faran", ha afegit.

40.000 METRES CÚBICS D'AIGUA AL DIA

L'ATL establirà les condicions tècniques que han de complir les empreses que s'hi presentin, que hauran de respectar la ubicació al Port de Barcelona i la capacitat de generar 40.000 metres cúbics d'aigua al dia --14 hectòmetres cúbics a l'any--, i els mòduls de dessalinització anirien damunt la plataforma.

Vila preveu tenir aquesta infraestructura "disponible abans d'entrar en emergència 2", és a dir, cap a l'abril del 2025, en funció de les característiques de la infraestructura que plantegin les empreses.

El contracte està previst "inicialment" per a un termini de 5 anys i serà prorrogable fins que estiguin en funcionament les dues dessalinitzadores estructurals que està previst construir a Catalunya: la de la Tordera II, que entrarà en funcionament el 2028, i la del Foix el 2029.

ACTUACIONS

D'altra banda, fonts de l'ACA han explicat que un cop enllestides totes les obres planificades per al 2024, a les conques internes es podrà passar de produir 204,8 hectòmetres a l'any a 241,6; i al sistema Ter-Llobregat de 133,7 a 158,3 hectòmetres a l'any.

Les actuacions d'aquest any són l'estació de regeneració d'aigua (ERA) de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona); la dessalinitzadora flotant del Port de Barcelona; l'ERA de l'Escala; les obres de les estacions de depuració de Figueres i la Muga; les 12 dessalinitzadores mòbils de la Costa Brava (Girona); i la captació d'aigua amb pous al Ter i el Llobregat, a Peralada i Vilobí d'Onyar.

De cara al 2025 es preveu passar d'una generació de 241,6 hectòmetres cúbics a l'any a 329,1 a les conques internes catalanes, i de 158,3 a 245,8 al sistema Ter-Llobregat, amb actuacions com subvencions per reduir pèrdues a la xarxa, l'estació de tractament d'aigua Potable (ETAP) del Bon Pastor, la de Montcada, la de Sant Feliu i la primera fase de la d'Abrera (Barcelona).

L'ACA explica que per al període 2024-2028 estan compromesos 690 milions per a actuacions en infraestructures d'aigua a tot Catalunya: 283 milions que impulsen i executen l'ACA i Infraestructures.cat (per a sanejament, proveïment, medi i inundacions); i 408 en subvencions i convenis amb el món local.