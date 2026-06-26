L'Ateneu Sant Pacià col·laborarà acadèmicament amb l'Institut Catholique de París (França)

ATENEU UNIVERSITARI DE SANT PACIÀ - Arxiu
BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
L'Ateneu Universitari Sant Pacià i l'Institut Catholique de París (França) han signat un conveni marc per reforçar la col·laboració acadèmica entre totes dues institucions i facilitar estades i intercanvis d'estudiants i professors.
El conveni permet dotar d'un marc jurídic "sòlid i estable" les relacions històriques entre l'Ateneu i l'institut francès, informa Sant Pacià en un comunicat d'aquest divendres.
El responsable de Relacions Institucionals de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, Ricard Mejía-Fernández, ha dit que el conveni amb "la principal universitat de l'Església catòlica a França" permetrà més convenis específics en àmbits d'interès per a les dues parts.