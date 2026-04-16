L'atenció integrada de Catalunya redueix en un 19% els ingressos de població fràgil en 2 anys

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
El model d'atenció integrada de Catalunya a persones amb cronicitat complexa (PCC) o amb malaltia crònica avançada (MACA) ha permès reduir en un 19% els ingressos hospitalaris --i en entre un 17% i un 20% els reingressos-- en la població amb més fragilitat i complexitat clínica respecte a fa 2 anys.
Aquestes persones passen actualment entre 4 i 5 dies més a l'any a casa seva, un indicador "clau" de qualitat assistencial i benestar, informa la Conselleria de Salut en un comunicat d'aquest dijous.
Catalunya té 320.000 persones identificades com a PCC o MACA, equivalent al 4,44% de la població, i aproximadament el 85% ja disposa d'un pla individualitzat compartit (PIIC).
Els resultats assolits, presentats en la 3a Jornada d'atenció integrada i cronicitat d'aquest dijous, s'expliquen per la integració de prevenció, proactivitat, personalització i una resposta "més integrada" en l'estratègia.
El nou Pla d'actuacions 2026-2027, elaborat a partir d'un procés participatiu de més de 1.800 professionals, vol "consolidar" el canvi i fer-lo més homogeni en el conjunt de Catalunya.