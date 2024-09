L'Association française des catalanistes guanya el Premi Internacional Ramon Llull de catalanística

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

L'Association française des catalanistes (AFC) ha guanyat el 33è Premi Internacional Ramon Llull de catalanística i a la diversitat cultural convocat per la Fundació Institut Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

El jurat ha decidit atorgar per unanimitat aquest premi, dotat amb 6.000 euros, a l'AFC, presidida per Maria Immaculada Fàbregas, per reconèixer la seva tasca "essencial per mantenir i prestigiar la llengua catalana a França", a més del seu compromís amb la internacionalització de la catalanística, informa aquest dijous l'Institut Ramon Llull en un comunicat.

També ha valorat que l'AFC "contribueix a promocionar la llengua, la literatura i la cultura catalanes des d'àmbits diferents", en col·laboració amb universitats franceses i altres associacions científiques franceses i internacionals.

L'AFC, creada el 1991, publica la 'Revue d'études catalanes', dona suport a l'activitat editorial en català en territori francès a través de les publicacions de l'editorial Trabucaire de Perpinyà (França) i concedeix cada any una beca de recerca adreçada a universitaris francesos que treballen sobre temes catalans.

La Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana convoquen aquest premi anualment per distingir una institució de fora del domini lingüístic que s'hagi dedicat a la promoció de la llengua i cultura catalanes al seu país.