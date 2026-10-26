L'Associació Víctimes d'Adamuz ofereix la seva ajuda als ferits de l'accident de bus de Fogars de Montclús (Barcelona)

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
HUELVA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, ha enviat un missatge de solidaritat als ferits i familiars de l'accident de bus que va tenir lloc diumenge a Fogars de Montclús (Barcelona), amb més de 80 ferits, set d'ells en estat greu, i ha assenyalat que volen contactar-hi per "poder-los ajudar en allò que calgui".
En un àudio remès a Europa Press, Samper ha mostrat l'"absoluta solidaritat" de l'associació amb les víctimes de l'accident i ha expressat que volen "anar més enllà" i contactar-hi per "poder-los ajudar en allò que calgui".
"Sabem pel que estan passant i pel que passaran, i ningú millor que nosaltres per poder-los aconsellar i donar-los un cop de mà", ha finalitzat Samper.
D'aquesta manera, un accident entre un turisme i un autobús a la carretera BV-5114, al municipi de Fogars de Montclús (Barcelona) aquest diumenge ha acabat amb 83 ferits, set d'ells greus.
L'accident va tenir lloc a les 16.43 hores quan, per causes que encara s'investiguen, l'autobús va acabar sortint de la carretera, una via estreta amb revolts, i es va precipitar per un talús.