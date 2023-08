L'Associació de Càmpings de Tarragona lamenta l'incendi mortal en un bungaló de Montblanc

BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre (Tarragona) ha lamentat el "fatídic incendi" d'aquest dimecres de matinada en un bungalou d'un càmping de Montblanc (Tarragona) en el qual ha mort una menor de nacionalitat francesa.

En un comunicat, han expressat que el càmping es posa a la disposició de les autoritats i dels Mossos d'Esquadra per col·laborar "en tot el que sigui necessari" per esclarir les causes de l'incendi que ja s'està investigant.

A més, han traslladat el seu condol a la família i es posen a la seva disposició per atendre "les seves necessitats en aquests durs moments".