L'assistent personal de Matthew Perry es declara culpable de subministrar-li la ketamina relacionada amb la seva mort

MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

L'assistent personal de l'actor Matthew Perry s'ha declarat culpable de "conspirar per distribuir-li" la ketamina que es relaciona amb la mort de l'actor, segons han assegurat mitjans nord-americans.

Kenneth Iwamasa, de 59 anys, ha afirmat que "va injectar repetidament ketamina a Perry sense cap tipus d'indicació mèdica" i ha reconegut haver-li injectat "en múltiples" ocasions el dia que va morir, el 28 d'octubre del passat 2023, segons ha fet públic el Departament de Justícia aquest dijous 15 d'agost.

Les declaracions d'Iwamasa arriben després que es conegués que cinc persones havien estat acusades de formar part de la xarxa de subministrament de l'actor: dos metges, una "important font de subministrament" de drogues coneguda com 'La Reina de la Ketamina' i diversos intermediaris que, segons el fiscal federal Martin Estrada, es "van aprofitar" de Perry en subministrar-li la ketamina.

"Aquests acusats es van aprofitar dels problemes d'addicció del Sr. Perry per enriquir-se. Sabien que el que feien estava malament. Sabien que el que feien suposava un gran perill per al Sr. Perry, però ho van fer de totes maneres. Al final, aquests acusats estaven més interessats en lucrar-se a costa del Sr. Perry que a preocupar-se pel seu benestar", ha afegit Estrada en anunciar els càrrecs.

El desembre passat, l'Oficina del metge forense de Los Ángeles revelava en el seu informe de l'autòpsia de Perry que l'actor va morir com a resultat dels "efectes aguts de la ketamina", fàrmac utilitzat per tractar la depressió i l'ansietat, i "un posterior ofegament".

En el document s'assenyalava que "amb els alts nivells de ketamina trobats en les seves mostres de sang 'post mortem', els principals efectes letals serien tant la sobreestimulación cardiovascular com la depressió respiratòria".

L'actor, conegut per donar vida a Chandler Bing en la sèrie de televisió 'Friends', "estava rebent teràpia d'infusió de ketamina per a la depressió i l'ansietat", detalla l'autòpsia, quan va ser trobat mort a la seva casa de Los Ángeles (Califòrnia, Estats Units), on s'hauria ofegat al jacuzzi.