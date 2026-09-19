L'Assemblea Educativa de Catalunya comença a planificar un nou calendari de vagues

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Educativa de Catalunya ha començat a planificar un nou calendari de mobilitzacions i vagues i ha expressat el seu malestar després de l'inici de curs educatiu, que ha estat "igual o pitjor que l'anterior".
La plataforma ha constatat en la seva assemblea d'aquest dissabte un malestar "massa profund" per part dels docents participants i ha assegurat que pràcticament totes les seves reivindicacions continuen sense satisfer-se, ha informat en un comunicat.
"Ens demanen un 'parèntesi', però el Departament mai ha obert un diàleg i negociació amb el col·lectiu juntament amb els sindicats, en un comitè de vaga amb tots els sectors educatius, tal com reclamem", han afegit.
L'Assemblea ha fet referència als elements de la "crisi d'emergència educativa greu" que viu Catalunya: aules sense climatització, alumnat de nova incorporació sense increment de plantilla de professorat, falta de recursos per garantir la inclusió i les aules d'acollida, docents interins que no cobraran el seu salari a causa d'incidències tècniques i tancaments de línies.
L'organització ha obert un "procés de debat" per definir els objectius compartits del col·lectiu educatiu.