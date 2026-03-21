L'assemblea de la CCCC aborda la importància del nou casc dels castellers

TARRAGONA 21 març (EUROPA PRESS) -
L'assemblea general ordinària de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha abordat al Vendrell (Tarragona) aquest dissabte la importància del nou casc 2.0 per als castellers, projecte en marxa amb què l'entitat "es prepara per afrontar un any clau".
La responsable de l'Àrea mèdica i de salut de la CCCC, Sílvia Simó, ha ampliat la informació sobre el desenvolupament del casc, aprofitant que hi han assistit un centenar de representants de 50 de les 102 colles membres de la federació, informa la CCCC en un comunicat.
La reunió també ha servit, entre altres coses, per aprovar la gestió de l'exercici 2025, i s'ha presentat una comparativa de resultats econòmics de l'última dècada: es constata la consolidació de la CCCC, "que ha doblat el seu pressupost i ha mantingut una economia sanejada després de diversos anys amb tancaments en negatiu abans de 2019".