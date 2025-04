L'assaig de Fernando San Agustín 'Los hombres sin GPS' raona per què ja és l'hora del matriarcat

Abans havia publicat 'Os matarán en el nombre de Dios' i 'La trastienda de los servicios de inteligencia'

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

L'escriptor Fernando San Agustín acaba de publicar 'Los hombres sin GPS' (Aesc Editors), que analitza el paper històric dels homes i conclou que no pot passar més temps sense donar el poder a les dones, raó per la qual defensa el matriarcat, que defineix com una època de sentit comú, autoritat, realisme, creativitat i pau.

En unes declaracions a Europa Press, ha explicat que l'objectiu del llibre és "proposar el govern de les dones" com una solució de la situació política confusa del món actual.

L'assaig insta a una decisió històrica: "Combatre contra la irracionalitat dels homes la història dels quals és un relat de guerres o donar l'oportunitat al govern de les dones", confiant que ho facin millor que els homes, perquè veu impossible fer-ho pitjor.

L'autor justifica el títol, 'Los hombres sin GPS', perquè considera que els homes han perdut el nord, i comença el llibre remuntant-se a l'origen de l'ésser humà: opina que arqueòlegs, antropòlegs i historiadors s'equivoquen en parlar d''home' com a sinònim de 'persona'.

"Obliden les dones, les que de veritat governaven i van ser les autores del progrés de la humanitat", i per això insta els científics a parlar, si més no, d''ésser humà'.

Segons l'autor, l'home va començar a dominar pel seu instint violent de caçador i per un desig irrefrenable de sotmetre les dones i la resta d'éssers vius, fins a fer de la història un continu relat de guerres.

En vista d'això, considera que la dona "ha esperat aquest moment de confusió i incertesa per iniciar el camí cap al matriarcat".

LLIBRES SOBRE ELS SERVEIS D'INTEL·LIGÈNCIA

Fernando San Agustín també és autor de 'Os matarán en el nombre de Dios' (Roca Editorial, 2022) i 'La trastienda de los servicios de inteligencia' (Roca Editorial, 2023), llibres de ficció però basats en les seves experiències com a antic espia.

Nascut a San Mateo de Gállego (Saragossa) i establert a Catalunya, és militar de formació, ha treballat en els serveis d'intel·ligència i també ha estat consultor i assessor per a multinacionals i governs estrangers.