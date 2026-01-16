L'ASPCAT impulsa una plataforma digital d'autoavaluació dels menús escolars

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha impulsat una plataforma digital per autoevaluar les programacions dels menús escolars, destinada a tots els agents implicats als centres educatius de Catalunya.
L'eina s'emmarca en el Programa de Revisió de Menús Escolars (PReME) i representa "un avenç molt rellevant" en termes d'agilitat, transparència i autonomia, ja que facilita als agents implicats el compliment dels criteris alimentaris i de sostenibilitat mediambiental, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat d'aquest divendres.
El sistema té en compte els criteris establerts en el Reial Decret 315/2025, publicat l'abril passat, que integra les recomanacions alimentàries per als menjadors escolars a escala estatal.
La norma reforça aspectes "clau" com la presència d'aliments frescos i estacionals, fruites, hortalisses i llegums, la priorització d'aliments integrals --pa, pasta i arròs--, l'ús d'oli d'oliva verge extra i la reducció de residus i de desaprofitament d'aliments, entre d'altres.
La plataforma ha comptat amb la revisió i l'assessorament de professionals de l'entorn de la restauració escolar i de la salut, i compta amb una entrada privada per a centres educatius i tècnics d'educació i de salut pública i una altra de pública de consulta oberta.