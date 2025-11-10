L'Asian Film Festival Barcelona premia 'The Botanist' com a millor pel·lícula i direcció

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Asian Film Festival Barcelona 2025 (AFFBCN) ha reconegut la pel·lícula 'The Botanist', dirigida pel cineasta xinès Jing Yi, com a millor pel·lícula i millor direcció de la secció oficial en una edició, que s'ha celebrat del 29 d'octubre fins aquest diumenge amb la projecció de més de 120 films.
El cineasta iranià Jafar Panahi, director de 'The Witness', ha rebut el premi al millor guió, i la pel·lícula 'Me, Maryam, the Children and 26 Others', també de l'Iran, ha obtingut una menció especial, informa el festival en un comunicat aquest dilluns.
La directora del festival, Menene Gras, ha destacat el "salt qualitatiu" en la consolidació del festival i ha subratllat la presència de cineastes internacionals com l'afganesa Roya Sadat, l'iranià Saeed Nouri, la coreana Lee Mi Rang, els filipins Nick Deocampo, Ryan Machado i Antoinette Jadaone o la japonesa Miwako Van Weyenberg.