L'Arxiu Nacional de Catalunya dedica una mostra a l'"ideòleg de l'arxivística catalana"

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
L'Arxiu Nacional de Catalunya acull, des d'aquest divendres, una mostra dedicada a Agustí Duran i Sanpere, l'"ideòleg de l'arxivística catalana", informa la Conselleria de Cultura en un comunicat d'aquest dimarts.
L'exposició, amb el títol 'L'Arxiver Duran. Ideòleg de l'arxivística catalana', vol rememorar la seva figura com el "pare de l'arxivística moderna i figura fonamental" en la conservació de la memòria històrica catalana.
La mostra està comissariada per la directora de l'Arxiu, Pilar Cuerva, i el cap de l'Àrea de Fons de l'Administració, Enric Terradellas, i compta amb documents originals, fotografies, plànols i objectes que permeten recórrer la trajectòria vital i professional dels arxius de Duran i Sanpere.
Duran va impulsar una nova concepció de l'arxivística "basada en el respecte al principi de procedència, la separació entre arxiu administratiu i històric i la funció social dels arxius com a servei públic essencial".
L'exposició aborda, entre d'altres, el pla d'organització dels arxius de Catalunya aprovat el 1931 per la Generalitat republicana; la salvaguarda dels arxius durant la Guerra Civil, o el període de depuració i el sumaríssim que va haver d'afrontar el 1939.